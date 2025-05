Fenaj: violência contra jornalistas cai, mas tem patamar preocupante

Locais mais violentos

A Região Sudeste concentrou o maior número de casos de violência contra profissionais de imprensa em 2024, com 38 episódios - 26,39% do total. O Nordeste aparece em segundo lugar, com 36 casos - 25% do total. Juntas, as duas regiões respondem, portanto, por mais de 51% dos episódios registrados no relatório.

Em termos absolutos, houve crescimento do número de casos nas regiões Norte (que passou de 19 para 22 casos) e Sul, com 31 casos, contra 30 no relatório anterior.

Já a maior redução foi registrada no Centro-Oeste, onde os casos caíram de 40 para 17. "A queda é expressiva, mas há suspeitas de subnotificação, já que parte dos ataques pode não ter sido reportada aos sindicatos", avaliou a Fenaj.

"Nos anos anteriores, a região ? especialmente o Distrito Federal ? havia liderado o ranking nacional, impactada por ataques verbais e simbólicos institucionalizados durante o governo de Jair Bolsonaro", completou a entidade.

A Bahia segue como o estado com mais registros (nove), seguida por Alagoas e Paraíba (seis casos cada). O Maranhão contabilizou quatro registros, sendo um deles, segundo a Fenaj, um dos mais graves de 2024: um incêndio criminoso à sede da TV Cidade, em Codó, e uma ameaça de morte a um repórter.