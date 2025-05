Governo de São Paulo tem 3,5 mil vagas para 100 cursos gratuitos

Mediação Cultural

No interior, os cursos incluem Fundamentos da Mediação Cultural e Educação em Museus, em Olímpia, e Desenvolvimento de Jogos Multiplayer, em Jundiaí. Já o curso sobre Oportunidades de Carreira no Audiovisual será em São Vicente, no litoral paulista.

Na modalidade online, estarão disponíveis formações como Gastronomia Responsável - Boas Práticas e Sustentabilidade e Gestão de Acervos Museológicos.

"Com cursos pensados para atender diversas necessidades de artistas, criativos e operadores da cultura em diferentes fases da carreira, o CultPro segue ampliando sua oferta e reforçando o compromisso do Governo de SP com a formação e valorização dos profissionais da cultura. Investimos constantemente em capacitação e oportunidades, com o objetivo de fazer da cultura um motor ainda mais potente de desenvolvimento em todo o estado", disse Marilia Marton, secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.