Jornalista Chico Pinheiro relembra carreira no DR com Demori

Ainda estudante universitário, Chico não imaginava que a sua trajetória no jornalismo seria, em maior parte, na televisão, mas conta que essa história pode ter sido premeditada por um senhor chamado Manoelão, que conheceu e se tornou amigo no período em que participou do Projeto Rondon em Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha.

"Ele me contava histórias dos antepassados, dos avós dele. Quando eu estava para sair de lá, (...) ele falou: vi você num negócio esquisito, uns maquinários estranhos, umas luzes que eu não conheço. Olha, você falava para muita gente, mas é muita, é mais mesmo", relembra.

Programa DR com Demori recebe o jornalista Chico Pinheiro. Frame - TV Brasil

Experiências na TV

A experiência em televisão rendeu participação em momentos marcantes, como em 1995, quando um pastor chutou a imagem de uma santa e a cena foi exibida em rede nacional. Chico Pinheiro, que à época era diretor nacional de jornalismo da TV Record, decidiu colocar no ar uma entrevista sobre o assunto concedida pelo então cardeal do Rio de Janeiro, Dom Eugênio Sales, logo após fala do bispo Edir Macedo - ato considerado afrontoso devido à estrutura hierárquica da emissora.