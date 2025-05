Número de vagas do CNU 2025 sobe para 3.652

A maior parte das vagas será para ocupação imediata e haverá vagas para provimento no curto prazo, após a homologação dos resultados, prevê o Ministério da Gestão.

Banca

A banca examinadora para a segunda edição do chamado Enem dos Concursos, ainda está em processo de escolha.

Em abril, o Ministério da Gestão publicou o termo de referência que convoca as bancas interessadas na organização do certame.

No modelo de chamamento público, com dispensa de licitação, as empresas apresentam suas ofertas ao poder público. O formato é o mesmo adotado na primeira edição do concurso unificado, quando a banca responsável escolhida foi a Fundação Cesgranrio.

A partir da contratação da banca examinadora, o ministério estima que o edital do CNU 2 será publicado no início de julho, mesmo mês destinado às inscrições dos interessados em participar do processo de seleção.