Tênis de mesa: Calderano vence de virada e vai às oitavas do Mundial

Atual número 3 do mundo, o carioca Hugo Calderano arrancou a classificação às oitavas de final de simples do Mundial de Tênis de Mesa ao vencer de virada o cazaque Kirill Gerassimenko (59º no ranking) por 4 sets a 2 em Doha (Catar). Nesta quarta-feira (21), o brasileiro foi surpreendido no início da partida, ao perder os dois primeiros sets por 9/11. Passado o susto, Calderano se recuperou e ganhou as quatro parciais seguintes - 11/5, 12/10, 11/9 e 11/7 - selando a classificação após 1h02min de embate. Principal competição do calendário do tênis de mesa, o Mundial distribui 2.000 pontos aos campeões.

O próximo adversário será o nigeriano Quadri Aruna (31º), cabeça de chave número 10. A partida será nesta quinta (22), em horário ainda a ser definido pelos organizadores.