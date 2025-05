Volta do Capanema é marcada por homenagens a representantes da cultura

A atriz e cantora Zezé Motta também comemorou a condecoração ao afirmar que "a sensação de que valeu a pena lutar" sobre a volta do Capanema.

Capital honorária

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, pediu ao presidente Lula que conceda ao Rio o título de capital honorária do Brasil.

"Nem esperando uma resposta hoje, mas pedindo a sua reflexão para essa cidade tão especial e que se orgulha em representar os brasileiros, se orgulha em ser a imagem do Brasil no mundo. Que vossa excelência nos conceda o título, isso não significa um tostão, olha que é raro, primeira vez que lhe peço alguma coisa que não envolve dinheiro, que não significa mudança de nenhuma estrutura do governo federal de Brasília para o Rio de Janeiro", disse.

Do lado de fora do Palácio Capanema, servidores de órgãos do Ministério da Cultura, em greve desde o dia 29 de abril, voltaram a reivindicar o plano de cargos. Em discurso, a ministra Margareth Menezes voltou a dizer que a reivindicação é justa e que o plano está em análise no Ministério da Gestão e Inovação dos Serviços Públicos.