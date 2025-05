Bia Haddad despacha número 9 do mundo e vai à semifinal em Estrasburgo

Foi a segunda desistência seguida no caminho de Stefani e Babos: na quarta (21) elas já haviam avançado às semifinais, após a tcheca Marie Bouzkova se retirar do torneio devido à uma lesão na coxa esquerda. Boukova disputava o torneio de duplas ao lado da russa Alexandra Panova.

Stefani e Babos - campeãs do WTA 500 de Linz (Áustria) - decidirão o título com as vencedoras da outra semifinal, entre a parceria da chinesa Guo Hanyy com a norte-americana Nicole Melichar-Martinez contra a dupla de Jiang Xinyu (China) e Wu Fang Hsien (Taiwan). A semi está programada para às 7h desta sexta-feira (23).