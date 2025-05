Calderano vence de novo e vai às quartas do Mundial de Tênis de Mesa

O brasileiro Hugo Calderano, número 3 do mundo, precisou de apenas 30 minutos para derrotar o nigeriano Quadri Aruna (31º no ranking) e avançar às quartas de final do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, em Doha (Catar). Vitória acachapante por 4 sets a 0, com parciais de 0 (parciais de 11/4, 11/4, 11/4 e 11/6). O mesatenista de 28 anos, único brasileiro remanescente na competição, volta a jogar às 12h20 (horário de Brasília) desta sexta (23). O adversário nas quartas será o sul-coreano An Jaehyun (17º), que eliminou hoje o francês Felix Lebrun (6°) por 4 sets a 3 - o europeu superou o brasileiro na disputa do bronze olímpico em Paris 2024.

Calderano está a uma vitória de protagonizar o melhor desempenho de um brasileiro no Mundial. Em 2021, ele próprio protagonizou a melhor performance verde e amarela ao chegar às quartas de final, mas não avançou à semi ao ser superado pelo sueco Truls Moregardh. Em abril deste ano, Calderano subiu da quinta para a terceira posição no ranking mundial após conquistar o título da etapa da Copa do Mundo em Macau, com vitória (4 sets a 1) sobre o japonês Tomakazu Harimoto, terceiro melhor do ranking na ocasião.

Bruna Takahashi dá adeus ao Mundial

A paulista Bruna Takahashi (16ª no ranking) se despediu do Mundial nesta quinta (21) ao parar nas oitavas de final diante da chinesa Chen Xingtong, atual número 3 do mundo. Apesar do revés - derrota de virada por 4 sets a 1, com parciais de 12-10, 7-11, 8-11, 7-11 e 8-11 - Bruna teve o melhor desempenho em Mundial de uma mesatenista brasileira e da América do Sul.