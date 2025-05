Entidade israelense atribui assassinatos nos EUA a críticas a Israel

"Nossa solidariedade se volta às famílias das vítimas, à comunidade judaica americana e ao Estado de Israel. Que a memória de Sarah [Milgram] e Yaron [Lischinsky] seja um chamado à vida, à justiça e à resistência contra todo tipo de intolerância", afirmou a Fisesp.

Segundo informa a imprensa nos Estados Unidos, o suspeito pelos disparos teria gritado "Palestina livre", após o crime.

A Federação Israelita diz que discursos contra "a legítima defesa do Estado de Israel frente aos ataques terroristas do Hamas" alimenta o crescimento global de manifestações antissemitas. A entidade, inclusive, citou o episódio em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comparou as ações em Gaza ao Holocausto na 2ª Guerra Mundial.

"Pedimos às autoridades brasileiras máxima responsabilidade em suas falas e ações, pois elas têm o poder de acalmar, ou inflamar, os ânimos de uma sociedade já tensionada. Antissemitismo mata", conclui a entidade.

Assim como a Federação Israelense de São Paulo, o ministro das relações exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, afirma que os assassinatos em Nova York são alimentados por "falsas acusações contra Israel", incluindo de líderes europeus.