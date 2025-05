Emissão de CO? pela Petrobras tem redução de 40% em relação a 2015

Outra eficiência destacada é a reinjeção de CO? em campos de pré-sal pelo processo conhecido como CCUS (Captura, Utilização e Armazenamento de Carbono, na sigla em inglês), que chegou ao volume recorde de 14,2 milhões de toneladas de CO? - mais de um quarto do total mundial.

"Você tira o gás natural, separa o CO? do gás e injeta o CO?. Então você evita que vá para a atmosfera", explica. A meta é chegar a 80 milhões de tCO? injetados até 2030.

Tolmasquim diz que, enquanto o mundo emite 17 quilos de CO? para produzir um barril de petróleo, a Petrobras emite 15 kg em média, sendo que nos campos do pré-sal, chega a apenas 10kg por barril.

Questionado se novas fronteiras de exploração almejadas pela companhia, como a Margem Equatorial, no litoral norte, e a Bacia de Pelotas, no litoral sul, podem ter nível de emissão por barril similar ao do pré-sal, o diretor afirmou que o primeiro passo é explorar a região.

"Não dá para saber agora, a gente nem sabe se tem petróleo", diz. "Estamos em uma fase de pesquisa para ver se tem. Claro, estamos muito otimistas".

A gerente executiva de Mudança Climática e Descarbonização, Viviana Coelho, acrescenta que novos poços tendem a ter níveis menores de emissão de GEE.