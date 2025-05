Justiça transfere posse da Casa da Morte para Prefeitura de Petrópolis

"Essa ação não é o fim da linha, não é uma política constituída. É mais um passo rumo à implementação do memorial", disse a coordenadora de Política, Memória e Verdade do MDHC, Paula Franco, durante audiência pública no Arquivo Nacional, nesta quinta-feira.

"Isso só se deu pela luta dos grupos da sociedade civil, pelas famílias das pessoas desaparecidas e mortas por razões políticas durante a ditadura militar, que carregaram essa demanda nas últimas décadas e agiram junto ao Ministério Público Federal", afirmou.