Presidência da COP30 orienta delegações para conferência de Bonn

Direções

Evitar confrontos e favorecer empatia e solidariedade também foram direções apontadas na carta para que os negociadores avancem em Bonn e possam se antecipar o suficiente para evitar que riscos e tensões na COP30 comprometam a confiança mutua entre os países signatários do acordo multilateral.

"A verdadeira medida de sucesso do SB62 não estará na tática, mas na nossa capacidade coletiva de comunicar avanços significativos às pessoas que servimos", destaca o documento assinado pelo presidente designado da COP30, embaixador André Corrêa do Lago.

A carta alerta para o impacto que o adiamento ou atraso das decisões nesse primeiro espaço formal de negociações do ano podem causar. "A falta de avanço no cumprimento de mandatos acordados erodirá ainda mais a confiança na capacidade do processo multilateral de produzir os resultados que a humanidade precisa."