Rio: equipe encontra memorial para mortos da ditadura em deterioração

A Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) encontrou em situação de deterioração as ossadas que ficam no memorial em homenagem aos mortos pela ditadura militar no Cemitério de Ricardo de Albuquerque, Zona Norte do Rio de Janeiro.

A diligência técnica ocorreu na quarta-feira (21) e os detalhes foram divulgados nesta quinta (22), em uma audiência pública na sede do Arquivo Nacional, no centro da cidade. A CEMDP é um órgão de Estado que conta com apoio técnico-administrativo do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

A equipe liderada pelo perito médico-legista e geneticista forense Samuel Ferreira ficou responsável por fazer um diagnóstico preliminar sobre o ossário que fica atrás do memorial e analisar as condições de armazenamento e de preservação do material.