Virada Cultural de São Paulo terá 20 tendas para acolhimento

O serviço da OAB-SP vai funcionar das 16h do dia 24 às 18h do dia 25, com horários de acordo com a agenda de shows e demais atividades.

Além da estrutura presencial também haverá atendimento remoto, com plantão jurídico online para esclarecimento de dúvidas. Por meio de um QR Code, as vítimas poderão acessar o formulário que ficará visível em cartazes espalhados por diferentes pontos da festa.

Durante o evento, além das Vans de Apoio, a população contará com canais de denúncia ágeis, como os telefones disque 100 e 180.

Locais das tendas de atendimento

Vale do Anhangabaú - Centro - Anhangabaú

República - Centro - Praça da República