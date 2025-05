Lula lança programa para recuperar solo de agricultores familiares

"Recupera o solo e prepara para receber a semente, cultiva o que quiser. Estamos trazendo a Embrapa para a baixada cuiabana para adaptar a tecnologia, para atender o pequeno produtor que merece ter a mesma tecnologia do grande", completou.

O Programa Solo Vivo é promovido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e tem apoio do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) e Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Estado de Mato Grosso (Fetagri/MT).

Inicialmente, dez assentamentos serão beneficiados. O processo de recuperação será iniciado com a análise do solo de propriedades localizadas nos municípios de Alto Araguaia, Poconé, Rosário Oeste, Barra do Bugres, São Félix do Araguaia, Matupá, Juína, Pontes e Lacerda e São José dos Quatro Marcos.

Gás mais barato

Lula também criticou o preço do botijão de gás e voltou a afirmar que o governo federal prepara uma medida para baratear o preço do produto para beneficiários do CadÚnico. Segundo o presidente, "alguém está ganhando muito dinheiro" porque o botijão é vendido pela Petrobras a R$ 37 e chega ao consumidor a R$ 130, R$ 140.