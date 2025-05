Marcha para Jesus reúne milhares de fiéis no centro do Rio

Esquema

A Prefeitura do Rio montou uma operação especial para o encontro, incluindo agentes de sete órgãos e secretarias que trabalham nas Avenidas Marquês de Sapucaí e Presidente Vargas e ruas do entorno para assegurar tanto o bem-estar dos participantes, como no monitoramento da ordem pública, operação de transporte, fiscalização do trânsito e limpeza da região.

A movimentação do público desde a concentração até a Praça da Apoteose é acompanhada por 70 câmeras e dois drones do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio). "Mais de 100 operadores estarão de plantão na Sala de Situação do COR-Rio. O videowall que exibe as imagens das câmeras espalhadas pela cidade terá um layout exclusivo para o evento com o objetivo de acompanhar o deslocamento dos espectadores", informou a Prefeitura do Rio.

Para garantir a fluidez do trânsito, a CET-Rio interditou o tráfego já desde ontem (23) no entorno da área do encontro. A operação tem a participação de 74 operadores de trânsito, entre agentes da Guarda Municipal, da CET-Rio e apoiadores de tráfego. Eles impedem estacionamento irregular, ordenar os cruzamentos, orientar pedestres e efetuar os bloqueios viários necessários.

A estrutura da Comlurb no evento na área externa do Sambódromo e nas ruas do entorno, conta com 130 garis e 16 fiscais de serviço, divididos em dois turnos. As equipes de limpeza vão acompanhar a caminhada dos participantes da Presidente Vargas até a Marquês de Sapucaí, onde a Marcha terminará na Apoteose.

A Secretaria de Políticas para Mulheres e Cuidados está presente para ações de conscientização e de enfrentamento ao assédio e à violência contra as mulheres com a distribuição de materiais informativos, orientando o público sobre os tipos de violência e os canais de apoio disponíveis.