Museu e bibliotecas levarão planetário móvel a comunidades do Rio

Os moradores do Morro Chapéu-Mangueira, no Leme, zona sul do Rio, vão poder participar, neste sábado (24), entre 10h e 16h, de uma experiência imersiva. Uma parceria do Museu de Astronomia e Ciências Afins (MAST) com as bibliotecas Hélio de La Peña e Ana Paula Araújo vai levar para a comunidade um planetário móvel, que será instalado na quadra poliesportiva do Chapéu-Mangueira, na Ladeira Ary Barroso.

No encontro que é gratuito, crianças e adultos do Morro da Babilônia, comunidade vizinha, também vão conhecer de perto as constelações de Órion, Cruzeiro do Sul, Escorpião e Capricórnio. Segundo o Museu, mediadores do MAST estarão no local "para revelar curiosidades sobre os astros e as histórias mitológicas relacionadas às constelações".