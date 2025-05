O Agente Secreto ganha melhor direção e melhor ator em Cannes

Na ocasião, ao subir o tapete vermelho, Kleber Mendonça Filho, acompanhado das atrizes brasileiras Maeve Jinkings e Sônia Braga, além da atriz Barbara Colen, da produtora Emilie Lesclaux e convidados, segurava cartazes com frases como: "Um golpe de estado ocorreu no Brasil", "Brasil vive um golpe de Estado", "O mundo não pode aceitar um governo ilegítimo" e "54.501.118 de votos queimados!".

Poucos dias antes, o Senado havia aprovado a admissibilidade do processo de impeachment de Dilma, afastando-a do cargo por até 180 dias, até que o mérito do impeachment fosse votado.

Já Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, ganhou o Prêmio do Júri no Festival de Cannes de 2019. A película ficou em primeiro lugar, empatando com a produção francesa Les Misérables, de Ladj Ly.

O filme de ficção se passa em um povoado no sertão, chamado Bacurau, e tem como marco a morte de uma moradora conhecida, Dona Carmelita. A partir deste episódio, a trama se desenvolve despertando eventos inesperados.

Lula parabeniza

O presidente Lula comemorou os prêmios de melhor direção e melhor ator para O Agente Secreto. O presidente da República parabenizou Kléber Mendonça Filho e Wagner Moura pelas conquistas.