Universidades propõem recursos para biodiversidade de países pobres

O ato Chamada Global realizado, neste sábado (24), no santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, marcou o encerramento do Congresso das Universidades Ibero-americanas - Os 10 anos da Laudato Si', preparatório para COP30: Dívida Ecológica e Esperança Pública, realizado na PUC-RJ, desde terça-feira (21), na Gávea, zona sul da cidade.

O encontro, que reuniu integrantes de mais de 230 universidades públicas e privadas, confessionais e laicas das Américas, Espanha, Portugal e Reino Unido, celebrou também os dez anos da encíclica (carta oficial) Laudato si', lançada pelo papa Francisco em 2015, que defende o cuidado com o meio ambiente e com as pessoas.

