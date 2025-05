Hoje é Dia: combate à mortalidade materna e ao glaucoma são destaques

Mulheres negras são as maiores vítimas do óbito materno 0:00 / 0:00

Este mês também temos a campanha Maio Verde, cujo carro chefe é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma, celebrado no dia 26. A doença provoca a atrofia do nervo óptico, responsável por conectar o olho ao cérebro, interrompendo a transmissão dos sinais entre esses dois órgãos. A enfermidade é a maior causa de cegueira irreversível no Brasil, e acomete cerca de 2,5 milhões de pessoas, segundo a Sociedade Brasileira de Glaucoma. O diagnóstico precoce, por meio de exames periódicos, é a melhor forma de detectar a doença e iniciar o tratamento do glaucoma, como destaca esta reportagem da Agência Brasil, de 2018, esta outra, publicada pela Agência em 2024, e esta edição do Tarde Nacional, da Rádio Nacional, que foi ao ar em 2021. A TV Brasil também deu destaque ao tema em 2016, nesta edição do Repórter Brasil Tarde.

No Dia Mundial de Combate ao Glaucoma, saiba mais sobre a doença que atinge um milhão de brasileiros

O Dia Mundial sem Tabaco é celebrado em 31 de maio. A efeméride foi instituída pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que alerta que o tabagismo mata mais de oito milhões de pessoas anualmente em todo o mundo. E cerca de 1,2 milhão desses óbitos são de não fumantes, expostos ao fumo passivo, como mostra esta reportagem de 2019 da Agência Brasil. Em 2024, a campanha se voltou para o problema dos cigarros eletrônicos, que tiveram um aumento vertiginoso de 600% no consumo nos últimos seis anos, impulsionado pela falsa ideia de que esses dispositivos fazem menos mal do que os cigarros tradicionais. Este foi o enfoque desta reportagem da Agência Brasil e desta outra, publicada pela Radioagência Nacional. O Dia Mundial sem Tabaco também foi destacado pela Rádio Nacional, nesta edição de 2023 do programa Tarde Nacional, e pela TV Brasil, no jornal Brasil em Dia e no Repórter São Paulo, ambos exibidos em 2022.