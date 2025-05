Mulheres negras querem mais participação em decisões sobre o clima

Os impactos dos direitos ambientais e a justiça climática sobre a população negra reuniu neste final de semana, no bairro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro, ativistas, especialistas e defensoras dessas questões no primeiro encontro, de uma série de quatro, realizado pela ONG Criola, com o tema Mulheres Negras Construindo o Futuro com Justiça Climática: por Reparação e Bem Viver".

De acordo com a organização não governamental, a presença de mulheres negras nos espaços de tomada de decisão é fundamental, já que são as mais impactadas pelos efeitos do clima.

A Criola busca contribuir para o fortalecimento da atuação em projetos relacionados ao tema, por meio de pesquisa, desenvolvimento de políticas públicas e mobilização social.