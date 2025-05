Acaba hoje prazo para validação de informações das inscrições do Fies

O prazo para que candidato convocado na lista de espera das vagas remanescentes do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2025 comprove as informações?declaradas no ato da inscrição termina nesta segunda-feira (26).

A convocação dos candidatos pré-selecionados pela lista de espera ocorreu entre 14 e 22 de maio, no Portal Acesso Único do Fies.

