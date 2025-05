Ancelotti projeta "melhor versão" de Vinícius Júnior na Seleção

"Tentei selecionar jogadores que estão bem. O Neymar teve uma lesão há pouco tempo. Todo mundo sabe que é um jogador muito importante. Contamos com ele. Ele voltou ao Brasil para jogar, para se preparar bem. Eu falei com ele antes, nesta manhã, para explicar isso".

Neymar voltou ao Brasil no começo desse ano para defender o Santos. Mas ainda não conseguiu se livrar dos problemas físicos. Depois de ser chamado pelo ex-técnico da Seleção, Dorival Júnior, para os jogos contra a Colômbia e a Argentina. Mas foi cortado da lista. O craque jogou por aproximadamente 60 minutos nos dois últimos jogos do Santos (CRB e Vitória). Até o momento, participou de 11 partidas desde o retorno ao Brasil, apenas seis como titular.

Cronograma

Apresentação do grupo será no dia dois de junho, em São Paulo, onde a seleção treinará no CT Joaquim Grava, do Corinthians. A viagem para o Equador ocorrerá no dia 3 à tarde e o jogo contra os donos da casa está marcado para o dia cinco. Depois da partida, a Seleção retorna para São Paulo e treina no CT do Corinthians para o compromisso do dia 10 contra o Paraguai na Neo Química Arena.

Maior campeão da Champions League, com cinco títulos (três pelo Real Madrid e dois pelo Milan), e único técnico a conquistar os campeonatos nacionais das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França), Ancelotti tem como desafio garantir a classificação para o Mundial do próximo ano, nos Estados Unidos, e ir em busca do hexacampeonato da Copa.

Depois de 14 rodadas das eliminatórias continentais, o Brasil é o quarto colocado com 21 pontos. De forma direta, são seis vagas à Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, Canadá e México. O sétimo colocado disputará ainda uma repescagem.