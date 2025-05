Caminhos da Reportagem mostra resgate de frutas da Mata Atlântica

Em São Paulo, fomos conhecer o Instituto Auá, que promove o reflorestamento da Mata Atlântica no estado através da produção de frutas nativas do bioma. Um trabalho de preservação da floresta através da geração de renda para agricultores familiares.

O Instituto Auá oferece também capacitação para o beneficiamento de produtos feitos a partir dessas frutas nativas, além de atuar na distribuição do que é produzido pelos agricultores familiares. O instituto criou ainda uma marca de produtos que são feitos com frutas do bioma, O Empório Mata Atlântica.

"A gente viu a necessidade de criar um empreendimento para promover a biodiversidade no campo com sustentabilidade. Nós colocamos algumas condições, como não ter o uso de agrotóxico. Aí, nós montamos uma equipe com biólogos e agrônomos. E a gente capta recursos para fazer o plantio nesses sítios, junto com um plano de manejo", explica Gabriel Menezes, presidente do Instituto Auá.

O Recanto Magini, que fica no bairro de Parelheiros, região rural da cidade de São Paulo, é um sítio que atua na preservação da Mata Atlântica através do empreendedorismo. No local, são cultivadas frutas nativas e elaborados produtos feitos a partir de espécies desse bioma. Entre elas, estão o cambuci, uvaia e juçara.