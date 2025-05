Extrema-direita confronta palestinos em marcha anual em Jerusalém

"[A guerra em Gaza,] as repetidas incursões no complexo da mesquita de Al-Aqsa e os atos de provocação, como o hasteamento da bandeira israelense na Jerusalém ocupada, ameaçam a estabilidade de toda a região", disse Nabil Abu Rudeineh em um comunicado.

Os confrontos se intensificaram durante todo o dia quando ativistas israelenses de esquerda intervieram para escoltar os palestinos para longe dos jovens judeus israelenses de extrema-direita que ameaçavam os transeuntes.

Jornalistas que cobriam a manifestação foram repetidamente assediados e, em alguns casos, agredidos, disse a testemunha da Reuters.

Visita polêmica

Mais cedo, Ben Gvir visitou o complexo da mesquita Al-Aqsa na Cidade Velha murada, conhecida pelos judeus como Monte do Templo e pelos árabes como o Nobre Santuário -- terceiro local mais sagrado do Islã.

Em um vídeo filmado no complexo, Ben Gvir disse que o local estava sendo inundado pelos judeus. "Hoje, graças a Deus, já é possível orar no Monte do Templo", disse ele.