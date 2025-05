Militares do Bope vão receber bônus de R$ 5 mil por apreensão de fuzis

Um grupo de 26 policiais do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, vai receber, no salário de maio, a ser pago em junho, a bonificação que dada a agentes civis e militares responsáveis pela apreensão de fuzis quando estiverem em serviço ou durante a folga remunerada.

O decreto do governador Cláudio Castro instituiu o pagamento do bônus de R$ 5 mil por fuzil do crime organizado retirado de circulação. O valor deverá ser dividido pela equipe, caso a apreensão tenha sido feita por mais de um agente.