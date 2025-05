Presidente do BNDES propõe taxar bets para aumentar arrecadação

Sobre as críticas em relação ao aumento do custo do crédito devido à alta do IOF, Haddad disse que a elevação da taxa básica de juros também "aumenta o custo do crédito e nem por isso os empresários deixam de compreender a necessidade da medida". Ele também fez uma comparação com o governo anterior, dizendo que as alíquotas, naquele momento, eram ainda maiores.

"Queremos resolver isso o quanto antes, o fiscal e o monetário para voltar a patamares adequados tanto de tributação quanto de taxa de juros para o país continuar crescendo", disse Haddad, ao deixar o evento, no BNDES.