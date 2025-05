Servidor da Abin diz ao STF que Ramagem tinha sala no Planalto

O servidor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) Cristian Schneider afirmou nesta segunda-feira (26) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que o ex-diretor do órgão Alexandre Ramagem tinha uma sala no Palácio do Planalto e despachava diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

O servidor prestou depoimento por videoconferência como testemunha de defesa do general de Exército Augusto Heleno, ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo Bolsonaro e um dos réus do núcleo 1 da trama golpista. Durante o governo Bolsonaro, a Abin estava subordinada ao GSI.

Durante a oitiva, o servidor confirmou que Ramagem fazia reuniões com o ex-presidente por ser uma indicação de Bolsonaro, e não de Heleno, a quem a Abin estava subordinada.