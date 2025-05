Coronel da PM diz que 8/1 não ocorreria se plano tivesse sido cumprido

Durante a oitiva, Cíntia disse que o plano de segurança elaborado previa a chegada de cerca de 2 mil pessoas em caravanas e definiu que os manifestantes não poderiam entrar na Esplanada dos Ministérios.

Perguntada pela defesa de Torres se as invasões teriam ocorrido se o plano tivesse sido cumprido, a coronel respondeu negativamente. "Não, com certeza, não", afirmou.

Polícia Federal

O Supremo também ouviu delegados da Polícia Federal (PF) indicados como testemunhas de Anderson Torres.

Em um dos depoimentos, o ex-diretor da PF Márcio Nunes disse que participou de uma reunião durante as eleições de 2022, na qual Torres pediu que a Polícia Federal atuasse "com o mesmo ímpeto" do primeiro turno para evitar crimes eleitorais.