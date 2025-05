Distrito no CE espera água do São Francisco para fim da seca e plantar

Segundo o governo federal, o sistema de abastecimento de Mauriti deve beneficiar cerca de 32 mil pessoas. Ao todo, são 24 sistemas, dos quais 16 já foram entregues, com investimentos totais de R$ 126,1 milhões, sendo R$ 112,4 milhões do Ministério da Integração e R$ 13,3 milhões do estado do Ceará.



As visitas e inaugurações fazem parte da Comitiva Caminho das Águas, que está percorrendo municípios beneficiados pelo Programa de Transposição do Rio São Francisco nos estados de Pernambuco, do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte.

* Repórter da TV Brasil e fotógrafo da Agência Brasil viajaram a convite do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.