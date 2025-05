Marina pede a Motta mais debate sobre PL do licenciamento ambiental

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, se reuniu nesta terça-feira (27) com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para pedir mais tempo de discussão sobre o projeto de lei que estabelece novas regras para o licenciamento ambiental no Brasil. A proposta foi aprovada no Senado na semana passada, e tramita agora na Câmara dos Deputados.

Segundo Marina, o relatório que foi aprovado no Senado não foi suficientemente debatido pela sociedade e pediu mais tempo de debate antes da votação na Câmara com diferentes segmentos da sociedade, como o setor produtivo, os entes federados, a comunidade científica e a sociedade civil.