Marina Silva deixa audiência após ataque e ofensas de senador

Declaração

Ao deixar a audiência, Marina Silva falou com a imprensa e afirmou que não poderia permanecer após ser tratada mais uma vez com desrespeito.

"Eu não poderia ter outra atitude, mas eu dei a chance dele me pedir desculpas", afirmou a ministra.

A ministra declarou que foi à audiência defender os recursos naturais brasileiros, "fazer com que a gente saia do não pode, para o como pode da forma certa?". A ministra acrescentou: "Eles pensam que estão agredindo uma pessoa. Estão agredindo um povo."

Omar Aziz

Antes do ataque verbal de Plínio Valério, o senador Omar Aziz (PSD-AM) provocou Marina Silva, atribuindo a ela culpa pela aprovação do Projeto de Lei 2.159/2021 - que muda as regras do licenciamento ambiental.