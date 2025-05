Organizações debatem justiça racial e tecnologias digitais

Organizações da sociedade civil que buscam a construção de uma internet democrática e antirracista, se reúnem nesta quarta-feira (28) e quinta-feira (29), em Salvador, no evento Conexões para o Bem Viver: Reparação, justiça racial e tecnologias digitais. A proposta é fortalecer a presença de vozes historicamente invisibilizadas nos debates sobre tecnologia.

Iniciativa do Projeto Nanet, o encontro é uma realização conjunta da Associação Brasileira de ONGs (Abong) em parceria com Odara - Instituto da Mulher Negra, Marcha das Mulheres Negras, Centro de Estudos e Defesa do Negro do Pará (Cependa) e Elo - Ligação para a Cidadania.

A programação, gratuita, inclui painéis que abordarão temas como a apropriação das tecnologias digitais pelos movimentos sociais, o impacto das plataformas digitais na equidade racial, a desinformação entre crianças e adolescentes e as conexões entre justiça ambiental e justiça algorítmica.