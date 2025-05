Pastoral do Menor comemora 40 anos com concerto no Theatro Municipal

A Pastoral do Menor, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, celebra nesta terça-feira (27) 40 anos de assistência gratuita a crianças e adolescentes com o concerto Respeito, apresentado pela Orquestra Sinfônica Brasileira Jovem, no Theatro Municipal do Rio, com classificação livre.

O repertório terá obras de Johann Sebastian Bach, Johann Christian Bach, Elodie Bouny, Heitor Villa-Lobos, Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart e Giuseppe Verdi, sob a regência do maestro Anderson Alves. Os ingressos, a preços populares, variam de R$ 5 a R$ 30 e podem ser adquiridos na plataforma Fever.

A Pastoral do Menor do Rio de Janeiro atua desde 1984, desenvolvendo atividades socioeducativas com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, por meio do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, apoio pedagógico, cultura digital, esporte e lazer. São mais de 10 mil atendimentos por mês, que contribuem para a inserção e permanência das crianças e adolescentes no sistema educacional.