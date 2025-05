Pé-de-Meia: confira dicas de como usar as parcelas depositadas

Parcelas do incentivo

Ao todo, programa de incentivo financeiro-educacional paga aos estudantes participantes durante o ensino médio regular:

· 1 parcela anual pela matrícula, em cada um dos três anos do ensino médio;

· 9 parcelas de R$ 200, por ano, pela frequência mensal mínima de 80% nas aulas, em todos os meses letivos;

· R$ 1 mil por?ano letivo concluído com aprovação, depositados na poupança; e

· R$ 200 extras, em parcela única, para quem participar dos dois dias do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e for concluinte do ensino médio.