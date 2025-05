Posições sobre clima não estão descoladas do lucro, diz ex-ministra

A ex-ministra do Meio Ambiente Izabella Teixeira afirmou, nessa segunda-feira (26), que as interlocuções entre países e os posicionamentos que cada um assume diante das mudanças climáticas não estão descolados de metas de lucro. Ela foi a convidada especial do evento "O Brasil e a COP30", promovido pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

A integrante dos governos Lula e Dilma ressaltou que sempre entendeu essa agenda como sendo "de desenvolvimento, não uma agenda ambiental" e que avalia as temáticas relacionadas ao clima como parte da conjuntura geopolítica atualmente estabelecida.