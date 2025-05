Balões caem em parque do Rio e são apreendidos; prática é crime

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) apreendeu, em ação conjunta com a unidade de polícia ambiental da Polícia Militar, dois balões, com cerca de sete metros de altura, e uma bandeira de 20 metros, que caíram dentro do Parque Estadual dos Três Picos, na região serrana do Rio de Janeiro.

O parque ocupa uma área que se estende pelos municípios de Nova Friburgo, Teresópolis, Guapimirim, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim. O local é conhecido pelas trilhas, vistas panorâmicas e pelos0 Três Picos, conjunto de montanhas raníticas.