São Francisco: Lula autoriza duplicação de bombeamento do Eixo Norte

Desenvolvimento industrial

Durante a cerimônia, o governo também anunciou uma chamada pública, com R$ 10 bilhões em crédito, visando o desenvolvimento industrial da Região Nordeste, alinhado com as missões da Nova Indústria Brasil. A ação envolve o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), o Banco do Nordeste, Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene).

A chamada busca atrair investimentos nas áreas de energias renováveis, bioeconomia para fármacos, hidrogênio verde, bancos de dados, indústria automotiva que inclua maquinas agrícolas e agroindústrias. Uma plataforma será lançada em junho pelo BNDES para receber os projetos das empresas e cooperativas interessadas.

De Salgueiro, Lula segue para Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba, onde participa da cerimônia de entrega do primeiro trecho do Ramal do Apodi, também do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco. Com 115,5 quilômetros de extensão, a estrutura liga a Barragem Caiçara (PB) à Barragem Angicos (RN), com vazão projetada de 40 m³/s.