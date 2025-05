Falha no Metrô de São Paulo causa lentidão; estações estão lotadas

Os trens da Linha 1-Azul estão circulando com velocidade reduzida e maior intervalo, na manhã desta quinta-feira (29), devido a uma falha no sistema de sinalização no trecho entre as estações Paraíso e Santa Cruz. As informações são do Metrô de São Paulo.

O problema começou por volta das 6h30. A situação impacta também as Linhas 3-Vermelha e 2-Verde, que operam com lentidão. Houve reflexo nas plataformas de algumas estações, que ficaram lotadas.