Idosos do Rio de Janeiro têm agora proteção especial da PM fluminense

O Programa Patrulha da Pessoa Idosa 60+: Retribuindo e Protegendo, da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, atendeu 1.400 idosos, em sete meses de criação.

O atendimento inédito no país, tem como objetivo garantir a integridade física e mental das vítimas, por meio de ações que incluem o policiamento de proximidade e a atuação em atividades de prevenção e repressão à violência contra a pessoa idosa

Os militares atuam também no acompanhamento de medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário. O projeto está presente nos bairros de Copacabana e Leme, na zona sul do Rio, que abrigam o maior número de idosos do estado e, em Icaraí, no município de Niterói.