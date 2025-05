França proibirá fumar em praias, parques e perto de escolas

"A partir de 1º de julho, praias, parques e jardins públicos, áreas escolares, pontos de ônibus e instalações esportivas serão livres de fumo em toda a França. Portanto, será proibido fumar nesses locais, para proteger nossas crianças."

Vautrin disse que o cigarro mata em média cerca de 200 pessoas por dia na França.

O tabagismo na França está em níveis historicamente baixos, de acordo com relatório publicado este mês pelo Observatório Francês das Drogas e das Toxicomanias. O relatório constatou que pouco menos de um quarto das pessoas com idade entre 18 e 75 anos fumava diariamente, o número mais baixo desde que o observatório começou a manter registros no final da década de 1990.

O Reino Unido anunciou uma proibição semelhante ao cigarro no ano passado. Algumas regiões espanholas proibiram fumar nas praias, enquanto a Suécia proibiu o fumo em terraços de restaurantes ao ar livre, pontos de ônibus, plataformas de trem e pátios de escolas desde 2019.

