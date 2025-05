Justiça manda soltar influenciador que matou noivo no dia do casamento

A juíza Alessandra da Rocha Lima Roidis, da 1ª Vara Criminal da Capital, substituiu nesta sexta-feira (30), a prisão preventiva do influenciador Vitor Vieira Belarmino por medidas cautelares. Depois de ficar 10 meses foragido, ele se entregou à polícia no último dia 19 de maio. Belarmino é acusado de atropelar e matar o fisioterapeuta Fábio Toshiro Kikuta, no Recreio dos Bandeirantes, em julho do ano passado. O atropelamento ocorreu logo após o casamento de Fábio com Bruna Villarinho. A vítima tinha se hospedado num hotel na orla do Recreio dos Bandeirantes e resolveu ir até a praia, acompanhado da mulher, quando foi atropelado pela BMW de Vítor Belarmino e morreu na hora.

Nesta quarta-feira (28), ele prestou depoimento à juíza Alessandra Roidis que manteve a prisão do réu. Hoje, a juíza revogou a prisão de Belarmino "para que a medida extrema de prisão cautelar seja substituída por medidas cautelares menos gravosas", escreveu na decisão.

