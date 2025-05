TV Brasil e Rádio Nacional transmitem festas de São João do Nordeste

O especial terá a apresentação, em estúdio, de Karina Cardoso, Cibele Tenório e Mário Sartorello. As equipes da Agência Brasil e do radiojornalismo da Rádio Nacional também estarão nessas cidades cobrindo o impacto da festa na cultura e economia locais. O time de redes sociais se junta para trazer os bastidores e conteúdos exclusivos da transmissão e dos festejos juninos. O projeto conta com o apoio do Ministério do Turismo e é resultado da parceria com emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), formada por 167 emissoras de TV afiliadas. A RNCP é gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Uma das atrações das festas juninas neste ano, a cantora e compositora Anastácia, conhecida como a Rainha do Forró, destacou a importância desses eventos para a sociedade, por serem praticamente uma informação da cultura do povo.

"As festas juninas foram trazidas pelos portugueses e, na minha cabeça, o mundo não é separado. O povo no Brasil é tão miscigenado, com tanta gente vinda de tantas culturas que, no fim, a gente sai ganhando", disse.

Além disso, Anastácia lembra da geração de empregos, renda e movimentação da economia, resultados das festas do meio do ano, e a revelação de novos artistas no cenário dos gêneros musicais mais tocados nas festividades.