TV Brasil transmite final da Copa de basquete feminino no domingo

A TV Brasil transmite, ao vivo e com exclusividade na TV aberta, a grande final da Copa da Liga de Basquete Feminino (LBF) 2025, neste domingo (1º), a partir das 13h50.

A competição reúne os quatro times de melhor campanha no primeiro turno da temporada: Sampaio Basquete, SESI Araraquara, Corinthians e Unimed Campinas. As semifinais acontecem no sábado (31), quando serão definidos os finalistas que disputarão o título no dia seguinte.

