Agroindústria beneficia bioativos com energia limpa na Ilha do Marajó

Modelo

"Vocês podem levar daqui um modelo não só de agroindústria, mas um modelo de residência, de moradia... Um modelo de bem-estar das famílias, nesse e em qualquer outro território isolado", incentivou o presidente da Ataic, Francisco Malheiros, durante a inauguração.

"Quando você faz uma fábrica utilizando tecnologias nacionais para processar produtos da socioeconomia, gerando qualidade de vida no interior do Brasil e utilizando energia limpa, certamente tem um efeito demonstrativo muito grande para outras cadeias produtivas em outras regiões isoladas da Amazônia", concorda o secretário de Economia Verde, Descarbonização e Bioindústria do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Rodrigo Rollemberg, que participou da cerimônia.

De acordo com o secretário, no final de 2023, o ministério assinou um convênio com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) para a elaboração de um catálogo com todas as máquinas e equipamentos utilizados para aumentar a eficiência e a produção nas cadeias produtivas do babaçu, cupuaçu, açaí e castanha-do-brasil. Em seguida, foi feito um projeto com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que vai enviar agentes locais de inovação cooperativa a cerca de 50 cooperativas nos estados do Pará, Amapá, Acre, de Rondônia e do Maranhão, para mapear as necessidades das comunidades que atuam nessas quatro cadeias produtivas.