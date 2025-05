Miguel Hidalgo conquista vitória histórica na elite do triatlo mundial

O resultado levou Hidalgo para a vice-liderança da classificação geral da Série Mundial, com 2227.45 pontos, 1.000 deles somados neste sábado. A liderança é de Hauser, com 2618.75 pontos (em Alghero, o australiano obteve 925 pontos com o segundo lugar).

"Uma vida sonhando por esse momento. Algumas décadas trabalhando dia a dia para isso. Hoje o dia é nosso! Brasil campeão no mais alto nível do triatlo mundial", escreveu o técnico de Hidalgo, Marcelo Ortiz, em resposta a uma publicação da Confederação Brasileira de Triathlon (CBTri) no Instagram.