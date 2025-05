Rádio Nacional de Brasília completa 67 anos neste sábado

"Das vertentes amazônicas às coxilhas gaúchas, e dos contrafortes andinos ao litoral atlântico, Brasília fará ouvir a sua voz, a partir deste momento, graças aos possantes transmissores da Rádio Nacional, que ora inauguramos", afirmou o então presidente da República.

"A Rádio Nacional de Brasília, ora inaugurada, terá a responsabilidade de atuar como traço de união entre o Brasil atual e o Brasil do futuro, criando condições propícias para a convivência e para o intercâmbio cultural das nossas comunidades regionais", ressaltou Juscelino Kubitschek em seu discurso.

Fátima Santos, editora e apresentadora do programa Tarde Nacional, há 10 anos na Rádio Nacional de Brasília, comenta o papel do rádio na integração dos trabalhadores que construíram a capital do país.

"Eu acho que foi super importante a decisão de trazer a Rádio Nacional para Brasília antes da inauguração, porque todos os milhares de candangos que estavam vindo para cá, de todos os cantos do país, não tinham nenhuma comunicação, nenhum meio de informação, ficavam muito isolados. Deixavam as famílias lá nas suas cidades de origem, no Nordeste, no Norte, no Rio de Janeiro, muita gente vindo para cá. E trazer a Rádio Nacional foi perfeito para eles terem tanto o momento de lazer, quanto notícias do que estava acontecendo no mundo".

Ela lembra que muitos artistas começaram a passar pela rádio em Brasília.