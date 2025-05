TV Brasil exibe no sábado especial sobre tragédia no Rio Grande do Sul

A TV Brasil apresenta neste sábado (31), às 18h15, o especial Rio Grande do Sul - Da Tragédia à Reconstrução, com uma série de cinco reportagens que percorrem as regiões mais afetadas pelas enchentes históricas que atingiram o estado entre 2023 e 2024.

Em nove meses, o Rio Grande do Sul enfrentou três grandes enchentes, que deixaram um rastro de destruição em cidades da Serra Gaúcha, do Vale do Taquari e da região metropolitana de Porto Alegre. Muitas comunidades ainda se recuperavam da cheia de setembro de 2023 quando, no fim de abril de 2024, novos temporais surpreenderam a população e provocaram mais perdas.

A produção do especial davisitou municípios duramente atingidos para mostrar os impactos da tragédia climática e os esforços de reconstrução. Com 45 minutos de duração, o programa destaca histórias de superação, os efeitos econômicos das enchentes e as iniciativas de preparação e adaptação para futuras emergências.