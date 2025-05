Zé Renato canta Zé Keti no programa Samba na Gamboa

O sambista cantava, era ator e teve participação política. Com inteligência e sagacidade, o astro ainda fez parte do Cinema Novo com suas trilhas e estrelou o lendário show Opinião. Com entusiasmo, o cantor e compositor também participou ativamente do bar Zicartola, restaurante aberto no Rio de Janeiro pelo casal Cartola e Dona Zica, ponto de encontro de grandes nomes da cultura brasileira.

Fãs de Zé Keti, Teresa Cristina e Zé Renato comentam de que forma aquele homem tímido foi uma referência na cena artística nacional.

"Ele tinha espírito livre e aberto para dialogar em várias frentes. Tinha um interesse genuíno pela cultura brasileira. A criação dos seus desenhos melódicos com os caminhos e a inspiração que desagua num lugar surpreendente", avalia o também cantor e compositor.

Durante o papo com a apresentadora, o convidado recorda os primeiros contatos com a obra do sambista. "Eu comecei a ouvir o Zé Keti na voz de outros cantores. Meu pai era jornalista das noites cariocas e adorava música. A trilha sonora da minha casa era formada pelos sambas e serestas. E, obviamente, incluía obras do Zé Keti", lembra ao destacar quando ouviu Diz que fui por aí, na voz de Nara Leão.

Portas abertas no samba

Na entrevista, Zé Renato fala ainda sobre um disco marcante em sua carreira. O artista conta que ofereceu flores em vida ao bamba com a gravação do álbum Natural do Rio de Janeiro, em 1996. "O disco teve uma repercussão surpreendente e me deu muitas alegrias, inclusive de conhecer o Zé Keti pessoalmente por conta desse trabalho."