Bônus para catadores impede que plásticos poluam rios da Amazônia

"A gente sabe do impacto ambiental que todas as indústrias têm hoje no meio ambiente e a gente precisa fazer mais. Eu costumo dizer que a indústria tem a faca e o queijo na mão. Então a gente sabe da nossa responsabilidade", disse Patrícia Azevedo da Cruz, supervisora de ESG da Lord Brasil.

Plástico

Por ser versátil, durável e de baixo custo, os plásticos têm sido amplamente utilizados em embalagens, na indústria automobilística, na construção civil, nos eletrônicos, em produtos médicos e em utensílios domésticos e têxteis. No entanto, a durabilidade do plástico é também uma das suas características mais problemáticas, uma vez que sua degradação natural pode levar séculos. O descarte incorreto de plástico contamina o solo, a água e a atmosfera, podendo afetar a saúde humana e animal, além de causar danos a ecossistemas.

"Se você descartar incorretamente o plástico, a natureza levará centenas de milhares de anos para absorvê-lo, então esse é um problema urgente", destacou Araújo.

"Em segundo lugar, o plástico, por diversas razões, não tem um valor atrativo para quem mexe com reciclagem. Por isso a gente está pagando um bônus [aos catadores]. Assim, quem está comprando o plástico dos catadores já está pagando pelo valor do produto do mercado, que varia por região e por época do ano, porque é uma commodity. Mas o nosso bônus é constante, vai em cima de performance. Coletou mais, recebe mais", disse Araújo.

Segundo o catador Ronaldo Soares, a única coisa que não se aproveita de uma embalagem plástica é o rótulo. De resto, tudo pode ser aproveitado para reciclagem.